Почему Зеленский не сказал ни слова об Одессе
Ни о том, что в городе блекаут, ни о том, что город под постоянным ударом ничего.
Одесситы поверили Зеленскому и проголосовали в 2019 году за него. Во втором туре президентских выборов в Украине 2019 года Владимир Зеленский получил 483 046 голосов из 553 159 действительных бюллетеней (примерно 87,32%).
В результате мы видим криворожскую школу политики: бросай в первую очередь своих.
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
