Почему Зеленский не сказал ни слова об Одессе

Зеленский не сказал ни слова об Одессе

иллюстративное фото: из открытых источников

Ни о том, что в городе блекаут, ни о том, что город под постоянным ударом ничего.

Одесситы поверили Зеленскому и проголосовали в 2019 году за него. Во втором туре президентских выборов в Украине 2019 года Владимир Зеленский получил 483 046 голосов из 553 159 действительных бюллетеней (примерно 87,32%).

В результате мы видим криворожскую школу политики: бросай в первую очередь своих.