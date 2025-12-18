Дроны – это оружие будущего
Никто тогда не услышал. Ни при Порошенко, ни при Зеленском. Власть у нас вообще очень далека от технических вещей, потому и обещает то миллион дронов, то 3000 ракет.
Главное – деньги, эмоции, рейтинги и выборы.
Между тем еще за два года до вторжения наша команда стала разрабатывать полностью автономные дроны-работы, работающие без участия оператора, и делать первые коммерческие проекты с их применением. Это был большой успех.
Я говорю об этом не для того, чтобы вам что-нибудь продать, а чтобы доказать, что боевые дроны-работы как на видео – это уже реальность.
А обычные боевые дроны под управлением оператора – реальная угроза.
После прекращения войны, когда бы то ни было, власти придется учитывать возможности технологий в своей политике.
Потому что дроны нивелируют эксклюзивное право государства на насилие.
Сотни тысяч полицейских, нацгвардиицев, тысячи агентов спецслужб могут оказаться бессильными перед роем дронов, придуманных и созданных одним старым безумным конструктором и ветераном войны для наказания виновных. Прямо как в кино.
И это не шутки.
Когда-то мы также смогли атаковать Кремль, и никто тогда не узнал, так почему те же дроны не могут завтра восстанавливать справедливость в насквозь коррумпированной стране?
Боевые дроны после войны могут стать оружием бандитов – это правда, но, в первую очередь, они станут инструментом правосудия, которым его видят ветераны. И чем меньше справедливости сейчас – тем больше риски потом.
Этот пост – не угроза, а предупреждение. Я давно об этом пишу, но вы не слышите. Поэтому мы внезапно попали на дроновую войну, и теперь так же внезапно можем попасть в жестокий послевоенный дронов мир.
Не говорят потом, что вас не предупреждал. Ибо никакие законы, призванные регулировать рынок дронов и предотвращать насилие с применением дронов здесь не помогут.
Надо быть более человечными, уважать закон и думать о справедливости, которая может внезапно залететь в дом.