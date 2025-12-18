13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
18 декабря 2025, 13:49

Дроны – это оружие будущего

18 декабря 2025, 13:49
Еще до великой войны я занимался конструированием дронов и писал много статей о будущем дронов на войне
фото: forbes.ua
Никто тогда не услышал. Ни при Порошенко, ни при Зеленском. Власть у нас вообще очень далека от технических вещей, потому и обещает то миллион дронов, то 3000 ракет.

Главное – деньги, эмоции, рейтинги и выборы.

Между тем еще за два года до вторжения наша команда стала разрабатывать полностью автономные дроны-работы, работающие без участия оператора, и делать первые коммерческие проекты с их применением. Это был большой успех.

Я говорю об этом не для того, чтобы вам что-нибудь продать, а чтобы доказать, что боевые дроны-работы как на видео – это уже реальность.

А обычные боевые дроны под управлением оператора – реальная угроза.

После прекращения войны, когда бы то ни было, власти придется учитывать возможности технологий в своей политике.

Потому что дроны нивелируют эксклюзивное право государства на насилие.

Сотни тысяч полицейских, нацгвардиицев, тысячи агентов спецслужб могут оказаться бессильными перед роем дронов, придуманных и созданных одним старым безумным конструктором и ветераном войны для наказания виновных. Прямо как в кино.

И это не шутки.

Когда-то мы также смогли атаковать Кремль, и никто тогда не узнал, так почему те же дроны не могут завтра восстанавливать справедливость в насквозь коррумпированной стране?

Боевые дроны после войны могут стать оружием бандитов – это правда, но, в первую очередь, они станут инструментом правосудия, которым его видят ветераны. И чем меньше справедливости сейчас – тем больше риски потом.

Этот пост – не угроза, а предупреждение. Я давно об этом пишу, но вы не слышите. Поэтому мы внезапно попали на дроновую войну, и теперь так же внезапно можем попасть в жестокий послевоенный дронов мир.

Не говорят потом, что вас не предупреждал. Ибо никакие законы, призванные регулировать рынок дронов и предотвращать насилие с применением дронов здесь не помогут.

Надо быть более человечными, уважать закон и думать о справедливости, которая может внезапно залететь в дом.

Украина оружие дрон технологии беспилотники
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
