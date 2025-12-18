Дроны СБУ поразили на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов

Фото: СБУ

Ночью 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по составляющим российской противовоздушной обороны на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате прицельных попаданий был поражен ряд ключевых элементов ПВО противника.

В частности, поражено:

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (ориентировочная стоимость одного – $60–100 млн),

радиолокационную станцию 92Н6, входящую в состав ЗРК С-400 "Триумф" (около $30 млн для внутреннего рынка и до $60 млн – экспортная версия),

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (приблизительно $12-19 млн),

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочно $30–50 млн в зависимости от комплектации).

В Службе безопасности отмечают, что системная ликвидация эшелонированной ПВО в Крыму ослабляет оборону окупантов и снижает их военные способности на Крымском направлении.

Напомним, украинские военные вывели из строя российский танкер из "теневого флота", перевозивший нефть в Новороссийск. За один рейс судно перевозило нефтяную продукцию примерно на 60 миллионов долларов.