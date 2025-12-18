13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 13:44

Дроны СБУ поразили на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов

18 декабря 2025, 13:44
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Ночью 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по составляющим российской противовоздушной обороны на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате прицельных попаданий был поражен ряд ключевых элементов ПВО противника.

В частности, поражено:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (ориентировочная стоимость одного – $60–100 млн),
  • радиолокационную станцию 92Н6, входящую в состав ЗРК С-400 "Триумф" (около $30 млн для внутреннего рынка и до $60 млн – экспортная версия),
  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (приблизительно $12-19 млн),
  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочно $30–50 млн в зависимости от комплектации).

В Службе безопасности отмечают, что системная ликвидация эшелонированной ПВО в Крыму ослабляет оборону окупантов и снижает их военные способности на Крымском направлении.

Напомним, украинские военные вывели из строя российский танкер из "теневого флота", перевозивший нефть в Новороссийск. За один рейс судно перевозило нефтяную продукцию примерно на 60 миллионов долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Крым дроны СБУ аэродром россияне война ПВО
ПВО обезвредила 63 из 82 российских дронов: есть попадания на 12 локациях
18 декабря 2025, 08:49
"Азовцы" показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
17 декабря 2025, 14:19
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города – Сырский
17 декабря 2025, 12:17
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Хмельницком военный спланировал побег уклоняющегося за 14 тысяч долларов
18 декабря 2025, 15:15
На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"
18 декабря 2025, 14:35
В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского
18 декабря 2025, 14:25
Дроны – это оружие будущего
18 декабря 2025, 13:49
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »