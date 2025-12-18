13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 13:28

В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера

18 декабря 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице произошел конфликт с участием курьера сервиса доставки Glovo и 65-летнего отца известного блоггера Кирилла Степанца

Об этом он написал на Facebook, передает RegioNews.

Муж получил легкие телесные повреждения, полиция открыла производство.

По словам Кирилла Степанца, курьер ехал на велосипеде по пешеходной зоне без фонарей и чуть не сбил пожилого мужчину, который нес пакеты. Когда пенсионер сделал замечание, молодой человек достал кастет и ударил его в лицо.

Как пишет УНН, полиция подтвердила факт нападения.

"Пострадавший на несколько минут потерял ориентир, после чего дома его жена вызвала полицию. Сегодня заявление зарегистрировано в участке на Нивках", – сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

По ее словам, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Проводится проверка, анализ видеозаписей с камер наблюдения и устанавливается личность правонарушителя.

За такие действия предусмотрены штраф или исправительные работы по решению суда.

Напомним, в январе 2025 года в Киеве на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Водитель автомобиля выстрелил курьеру в голову.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев пешеходный переход мужчина Glovo курьер кастет полиция
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
В Киеве мужчина травмировал кухонным тесаком своего 10-летнего сына, пытавшегося защитить сестру
18 декабря 2025, 11:24
В Киеве мужчина во время конфликта задушил знакомого наручниками
18 декабря 2025, 10:46
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Хмельницком военный спланировал побег уклоняющегося за 14 тысяч долларов
18 декабря 2025, 15:15
На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"
18 декабря 2025, 14:35
В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского
18 декабря 2025, 14:25
Дроны – это оружие будущего
18 декабря 2025, 13:49
Дроны СБУ поразили на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов
18 декабря 2025, 13:44
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »