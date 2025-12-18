В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера

Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице произошел конфликт с участием курьера сервиса доставки Glovo и 65-летнего отца известного блоггера Кирилла Степанца

Муж получил легкие телесные повреждения, полиция открыла производство.

По словам Кирилла Степанца, курьер ехал на велосипеде по пешеходной зоне без фонарей и чуть не сбил пожилого мужчину, который нес пакеты. Когда пенсионер сделал замечание, молодой человек достал кастет и ударил его в лицо.

Как пишет УНН, полиция подтвердила факт нападения.

"Пострадавший на несколько минут потерял ориентир, после чего дома его жена вызвала полицию. Сегодня заявление зарегистрировано в участке на Нивках", – сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

По ее словам, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Проводится проверка, анализ видеозаписей с камер наблюдения и устанавливается личность правонарушителя.

За такие действия предусмотрены штраф или исправительные работы по решению суда.

