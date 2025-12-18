Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении коммерсанту, который во время капитальных ремонтов объектов ГСЧС в Тернопольской области не проверял выполнение работ и подписывал фиктивные акты выполненных работ. В результате государство потеряло 1,8 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, инженер технического надзора заверял документы по ремонту помещений ГУ ГСЧС, не проверив объем и их фактическое исполнение.

В 2022-2023 годах два предпринимателя вместе с тремя чиновниками областного управления ГСЧС проводили капитальный ремонт админзданий службы. Стоимость работ завышали, что позволило присвоить 1,8 млн грн бюджетных средств. Инженер технадзора сознательно подписывал ложные акты.

Фигуранту инкриминируют пособничество в присвоении средств в особо крупных размерах организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее, в июне этого года, подозрения по этому делу объявили и работникам ГСЧС.

Напомним, в Киеве через суд со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были излишне уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ.