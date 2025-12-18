В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с участковым офицером полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад во время доставки в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила военного учета.

Военные проявляли агрессию и нецензурно выражались, а после замечания полицейского начали наносить ему телесные повреждения.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщили о подозрении, они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция ходатайствует об избрании им мер предосторожности. Следствие продолжается.

Напомним, на этой неделе в помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина предпринял попытку самоувечья .

В начале ноября в одном из территориальных центров комплектования Днепра произошло трагическое событие – мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. После получения вывода о пригодности к службе он зашел в туалет, где нанес себе травму.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам