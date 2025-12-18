13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 14:25

В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского

18 декабря 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с участковым офицером полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад во время доставки в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила военного учета.

Военные проявляли агрессию и нецензурно выражались, а после замечания полицейского начали наносить ему телесные повреждения.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщили о подозрении, они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция ходатайствует об избрании им мер предосторожности. Следствие продолжается.

Напомним, на этой неделе в помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина предпринял попытку самоувечья .

В начале ноября в одном из территориальных центров комплектования Днепра произошло трагическое событие – мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. После получения вывода о пригодности к службе он зашел в туалет, где нанес себе травму.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса ТЦК Избиение полицейский замечания расследование алкогольное опьянение
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 07:29
Бросал кирпич в военных ТЦК: в Харькове судили мужчину, который угрожал военным ножом
15 декабря 2025, 16:15
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Хмельницком военный спланировал побег уклоняющегося за 14 тысяч долларов
18 декабря 2025, 15:15
На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"
18 декабря 2025, 14:35
Дроны – это оружие будущего
18 декабря 2025, 13:49
Дроны СБУ поразили на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов
18 декабря 2025, 13:44
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »