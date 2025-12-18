Иллюстративное фото

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в организации незаконной переправки лица через государственную границу. В ближайшие годы военный проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом этого года к стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что ему предложили бежать за границу за 14 тысяч гривен. По плану его должны были довезти машиной до одного из приграничных районов Черновицкой области в обход постов военнослужащих ТЦК и полиции, а впоследствии — переправить в Румынию через участки границы, где нет пограничных нарядов.

Обвиняемый был задержан, когда он получал деньги. На суде он признал вину. Известно, что ранее он проходил военную в рядах ВСУ, участвовал в боевых действиях по защите от вооруженной агрессии РФ, имеет награды и благодарности за военную службу, содержит трех несовершеннолетних детей.

Суд приговорил его к тюремному заключению на шесть лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили дезертира, наладившего канал бегства военных за границу. В схему он привлек свою девушку.