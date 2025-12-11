Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі продавчиня отримала хімічні опіки обох очей після того, як відвідувачка розпилила перцевий балончик у приміщенні магазину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався, коли потерпіла намагалася зупинити крадіжку.

До поліції звернулася жителька міста, яка працює у магазині. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисниця – уродженка Полтавщини, 1983 року народження. Конфлікт виник після того, як продавці запідозрили її у крадіжці.

Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до інших майнових злочинів.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.