11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 12:38

Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині

11 грудня 2025, 12:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернополі продавчиня отримала хімічні опіки обох очей після того, як відвідувачка розпилила перцевий балончик у приміщенні магазину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався, коли потерпіла намагалася зупинити крадіжку.

До поліції звернулася жителька міста, яка працює у магазині. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисниця – уродженка Полтавщини, 1983 року народження. Конфлікт виник після того, як продавці запідозрили її у крадіжці.

Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до інших майнових злочинів.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль магазин перцевий балончик продавець Опік поліція
Погрожував фармацевту пістолетом: у Києві затримали чоловіка за розбійний напад на аптеку
11 грудня 2025, 10:46
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка
10 грудня 2025, 08:39
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
11 грудня 2025, 12:49
На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
11 грудня 2025, 12:38
В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей
11 грудня 2025, 12:23
У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян
11 грудня 2025, 12:10
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка
11 грудня 2025, 11:55
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »