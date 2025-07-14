На Тернопольщине подросток вылез на памятник Герою Небесной Сотни
В субботу, 12 июля, в селе Дунаев местный юноша вылез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу, после чего опубликовал фото в соцсети
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что полицейские зарегистрировали произошедшее в журнале единого учета и оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний житель населенного пункта.
Решается вопрос о привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности.
Напомним, в Черкассах 66-летняя женщина осквернила могилу военного. Она похитила панаму, прикрепленную к памятнику как символ памяти и уважения собратьев погибшего.
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