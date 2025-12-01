В Тернопольской области фургон столкнулся с фурой, погиб водитель

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Смертельное ДТП произошло 29 ноября около 7 утра в селе Нагирянка Чортковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, водитель Mersedes Sprinter, двигаясь по дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече в направлении Залещик, на повороте выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автопоездом в составе седельного тягача Renault Magnum.

В результате удара водитель фургона погиб.

Как сообщалось, в Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. Смертельная авария произошла 30 ноября около 19:16 на автодороге М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.