10:05  30 ноября
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой
08:53  30 ноября
В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие
19:01  29 ноября
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой

иллюстративное фото: из открытых источников
Молодая пара пятидесятников, прихожане церкви Oxygen, назвала своего сына Иудой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на facenews.ua.

По словам супруга, это имя "очернили в истории", хотя его истинное значение переводится как "славить Господа".

Мама мальчика Ангелина Шевченко заявила, что в Украине официально зарегистрированы только два таких имени, одно из которых принадлежит их сыну.

Несмотря на это, выбор имени вызвал волну негативных комментариев в сети. В частности, пользователи подчеркнули, что несмотря на перевод, для большинства людей это имя ассоциируется с негативом, а ребенок может столкнуться с трудностями в будущем.

Как сообщалось, в Украине официально перенесли День защиты детей . Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым устанавливается новая дата празднования Дня защиты детей – 20 ноября.

Тернополь ребенок общество Тернопольская область
