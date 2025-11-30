В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой

иллюстративное фото: из открытых источников

По словам супруга, это имя "очернили в истории", хотя его истинное значение переводится как "славить Господа".

Мама мальчика Ангелина Шевченко заявила, что в Украине официально зарегистрированы только два таких имени, одно из которых принадлежит их сыну.

Несмотря на это, выбор имени вызвал волну негативных комментариев в сети. В частности, пользователи подчеркнули, что несмотря на перевод, для большинства людей это имя ассоциируется с негативом, а ребенок может столкнуться с трудностями в будущем.

