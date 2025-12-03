На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці встановили особу жінки, яка вчинила хуліганські дії на Алеї пам’яті у Ланівцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що в центрі міста невідома жінка поводиться неадекватно та розкидає квіти й лампадки на Алеї пам’яті, де розміщені світлини загиблих Героїв.

Виїхавши на місце події, правоохоронці затримали 36-річну місцеву жительку. Свій вчинок вона пояснити не змогла.

Після інциденту жінку доправили до психоневрологічного диспансеру для надання медичної допомоги.

За скоєне жінці загрожує штраф або обмеження волі.

