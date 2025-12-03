13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Правоохоронці встановили особу жінки, яка вчинила хуліганські дії на Алеї пам’яті у Ланівцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що в центрі міста невідома жінка поводиться неадекватно та розкидає квіти й лампадки на Алеї пам’яті, де розміщені світлини загиблих Героїв.

Виїхавши на місце події, правоохоронці затримали 36-річну місцеву жительку. Свій вчинок вона пояснити не змогла.

Після інциденту жінку доправили до психоневрологічного диспансеру для надання медичної допомоги.

За скоєне жінці загрожує штраф або обмеження волі.

Як повідомлялось, на Тернопільщині підліток виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні. Інцидент стався у селі Дунаїв.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
