В Тернопольской области во время пожара в частном доме погиб мужчина

Фото: Национальная полиция

Следователи полиции устанавливают обстоятельства пожара на Збаражчине, в котором погиб житель Тернополя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на днях в селе Капустинцы Збаражской общины.

На место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа.

Во время осмотра дома на кровати было обнаружено тело 66-летнего мужчины со следами ожогов. Погибший был жителем Тернополя и временно проживал в селе у знакомых.

Предварительной причиной воспламенения называют курение в постели. Судебно медицинский эксперт не обнаружил на теле признаков насильственной смерти или травм.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, недавно в Винницкой области загорелся жилой дом, погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.