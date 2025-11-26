На Тернопільщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік
Слідчі поліції встановлюють обставини пожежі на Збаражчині, у якій загинув тернополянин
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався днями у селі Капустинці Збаразької громади.
На місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група.
Під час огляду будинку на ліжку було виявлено тіло 66-річного чоловіка зі слідами опіків. Загиблий був тернополянином і тимчасово проживав у селі у знайомих.
Попередньою причиною займання називають куріння в ліжку. Судово-медичний експерт не виявив на тілі ознак насильницької смерті чи травм.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Обставини трагедії наразі встановлюються.
