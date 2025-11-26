На Тернопільщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік

Фото: Національна поліція

Слідчі поліції встановлюють обставини пожежі на Збаражчині, у якій загинув тернополянин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався днями у селі Капустинці Збаразької громади.

На місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група.

Під час огляду будинку на ліжку було виявлено тіло 66-річного чоловіка зі слідами опіків. Загиблий був тернополянином і тимчасово проживав у селі у знайомих.

Попередньою причиною займання називають куріння в ліжку. Судово-медичний експерт не виявив на тілі ознак насильницької смерті чи травм.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Обставини трагедії наразі встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині загорівся житловий будинок, загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.