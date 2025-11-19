В Тернополе усилили охрану возле разрушенных домов: спасательные работы продолжаются

Фото: Facebook/Сергей Надала

В Тернополе продолжаются спасательные операции после российской атаки. На улице Стуса работы продолжаются, тогда как на улице 15 апреля они уже практически завершены

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, количество погибших и раненых, к сожалению, растет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения города – к помощи привлечены все больницы Тернополя.

Для пострадавших работают штабы пособий на базе школ №22 и №27. Там можно получить информацию о поселении, горячем питании и психологической поддержке.

По состоянию на вечер обратились 55 человек, нуждающихся в временном жилье.

У пострадавших домов усилили охрану. На улице 15 Апреля установили дополнительное освещение, чтобы защитить имущество жителей, оставшихся в квартирах. У каждого из поврежденных домов круглосуточно дежурят правоохранители. Усиленные патрули контролируют территорию, чтобы не допустить воровства.

Городские власти сообщают, что дом на улице Стуса восстановлению не подлежит. Сейчас город работает с профильным министерством над подготовкой денежных компенсаций по приобретению нового жилья. Также из резервного фонда Тернополя будут выделены средства на аренду помещений для пострадавших на период прохождения всех необходимых процедур.

В местах, где это позволили спасатели уже работают коммунальные службы: в подъездах закрывают выбитые окна и устанавливают временные перекрытия.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

В Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. По последней информации, в городе погибли 26 человек. В частности, трое детей еще 21 ребенок пострадал – спасатели продолжают искать по меньшей мере шесть человек под завалами, которые до сих пор не выходят на связь.