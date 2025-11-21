У Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її маленьких дітей

Фото: ДСНС України

У Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її двох дітей – півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Їхній чоловік і батько протягом трьох днів чекав біля руїн, сподіваючись, що родину вдасться врятувати. Однак дива не сталося – вся сім’я загинула внаслідок удару.

На місці пошуково-рятувальних робіт працюють психологи ДСНС.

За даними відомства, від початку рятувальної операції по допомогу до фахівців звернулися вже 388 людей.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають уже третю добу.