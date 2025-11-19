11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 09:24

Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине

19 ноября 2025, 09:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Российские войска нанесли удар по Черниговской области. Вражеский БпЛА попал по энергообъекту

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Утром вражеский беспилотник попал по энергообъекту в Черниговском районе", – говорится в сообщении.

Информации о последствиях вражеского удара пока нет.

Также чиновник добавил, что всего за минувшие сутки россияне совершили по области 36 обстрелов (зафиксировано 60 взрывов).

Также Чаус рассказал о вражеском ударе по Семеновке Новгород-Северского района, где поздно вечером ударный дрон попал в частный дом.

"Там же находились две пожилые женщины, которые, к счастью, не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили огнеборцы", – написал чиновник.

Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы Черниговская область пострадавшие
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
РФ уничтожила новое современное отделение Укрпочты во Львове
19 ноября 2025, 12:25
Из ЕС экстрадировали украинца, причастного к международному наркобизнесу
19 ноября 2025, 12:15
Бывший топчиновник возместил государству 130 миллионов убытков
19 ноября 2025, 11:48
История о магическом столе на Банковой
19 ноября 2025, 11:36
Зимняя поддержка: как получить 1000 грн от государства
19 ноября 2025, 11:29
Посол ЕС в Украине отреагировала на российский удар по Тернополю
19 ноября 2025, 11:24
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 11:15
В Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грн
19 ноября 2025, 11:11
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
19 ноября 2025, 11:08
В Киев прибыли представители Пентагона
19 ноября 2025, 10:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »