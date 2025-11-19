Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине

Иллюстративное фото: pixabay

Российские войска нанесли удар по Черниговской области. Вражеский БпЛА попал по энергообъекту

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Утром вражеский беспилотник попал по энергообъекту в Черниговском районе", – говорится в сообщении.

Информации о последствиях вражеского удара пока нет.

Также чиновник добавил, что всего за минувшие сутки россияне совершили по области 36 обстрелов (зафиксировано 60 взрывов).

Также Чаус рассказал о вражеском ударе по Семеновке Новгород-Северского района, где поздно вечером ударный дрон попал в частный дом.

"Там же находились две пожилые женщины, которые, к счастью, не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили огнеборцы", – написал чиновник.

Напомним, 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.