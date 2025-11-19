14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
Появилось видео российской атаки по Тернополю
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 13:53

Тернополь после ракетных ударов: 20 погибших, среди них – двое детей

19 ноября 2025, 13:53
Фото: соцсети
Число погибших в результате российского ракетного удара по Тернополю возросло до 20 человек, среди которых 2 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В то же время, по данным городского головы Тернополя Сергея Надала, погибли 19 человек.

"Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким. В больницах находятся 66 пострадавших, среди них – 16 детей", – написал он.

По его словам, для пострадавших и всех нуждающихся в помощи в помещениях школ №22 и №27 действуют штабы помощи, а также работают пункты от ГСЧС и других оперативных служб.

Напомним, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. Ранее сообщалось о десяти погибших. Также в ОВА сообщили, что содержание хлора в воздухе в городе превышает 6 раз.

Впоследствии у сети появилось видео с моментами атаки по городу.

