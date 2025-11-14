В Тернопольской области велосипедист сбил 8-летнего мальчика, ребенок в больнице
В четверг, 13 ноября, в 13:00 на спецлинию Збаражского отделения полиции поступило сообщение о ДТП на территории Лозовской школы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Во время проверки стало известно, что житель села Курники, управляя велосипедом, сбил внезапно выбежавшего за мячом восьмилетнего мальчика.
Ребенок с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
Как сообщалось, в Тернопольской области водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся. Происшествие произошло в начале сентября между населенными пунктами Кременец и Почаев.
