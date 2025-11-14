На Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 13 листопада, о 13:00 на спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП на території Лозівської школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що житель села Курники, керуючи велосипедом, збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м'ячем.

Дитину з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

