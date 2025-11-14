12:11  14 листопада
В Одесі у гуртожитку сталася пожежа: постраждали дві дівчини
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 12:29

На Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні

14 листопада 2025, 12:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 13 листопада, о 13:00 на спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП на території Лозівської школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що житель села Курники, керуючи велосипедом, збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м'ячем.

Дитину з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялось, на Тернопільщині водій збив велосипедиста на смерть і втік. Автопригода сталась на початку вересня між населеними пунктами Кременець та Почаїв.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
