На Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні
У четвер, 13 листопада, о 13:00 на спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП на території Лозівської школи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що житель села Курники, керуючи велосипедом, збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м'ячем.
Дитину з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Як повідомлялось, на Тернопільщині водій збив велосипедиста на смерть і втік. Автопригода сталась на початку вересня між населеними пунктами Кременець та Почаїв.
