12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 12:13

Неповнолітній житель Тернополя викрав дитячий велосипед і намагався здати його у ломбард

13 листопада 2025, 12:13
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

17-річний тернополянин викрав велосипед, який знаходився на сходовій клітці багатоквартирного будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до крадіжки. Зловмисником виявився 17-річний житель міста Тернополя.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці виявили момент скоєння злочину та оперативно встановили підозрюваного. Під час опитування юнак зізнався, що викрадений велосипед здав до одного з ломбардів Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Як повідомлялось, у Тернопільській області продавець обікрав магазин, в якому працював. У скоєному він зізнався, мотивуючи свій вчинок нестачею коштів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
велосипед крадіжка поліція Тернопіль Тернопільська область
На Тернопільщині затримали чоловіка, який виловив 250 кг риби
12 листопада 2025, 12:59
На Тернопільщині розслідують аварію, у якій постраждали водій і двоє пасажирів
12 листопада 2025, 12:15
Мешканку Тернопільщини судили за крадіжку 377 качанів кукурудзи: який вирок
11 листопада 2025, 17:12
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?
13 листопада 2025, 13:16
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини
13 листопада 2025, 13:05
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 12:50
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
ППО збила 102 цілі: зафіксовано про влучання на 10 локаціях
13 листопада 2025, 12:28
У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
13 листопада 2025, 12:25
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »