Неповнолітній житель Тернополя викрав дитячий велосипед і намагався здати його у ломбард

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

17-річний тернополянин викрав велосипед, який знаходився на сходовій клітці багатоквартирного будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до крадіжки. Зловмисником виявився 17-річний житель міста Тернополя.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці виявили момент скоєння злочину та оперативно встановили підозрюваного. Під час опитування юнак зізнався, що викрадений велосипед здав до одного з ломбардів Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

