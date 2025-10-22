В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал

иллюстративное фото: из открытых источников

Из кассы магазина продавец похитил более 22 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам владельца торгового заведения, 22-летний наемный работник, имея доступ к наличности, похитил более 22 тысяч гривен. Заявитель сразу пытался уладить вопрос без обращения в полицию, просил вернуть краденый, однако молодой человек игнорировал его.

Полицейские разыскали злоумышленника. В содеянном он признался, мотивируя свой поступок нехваткой средств.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

