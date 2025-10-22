09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 13:39

В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал

22 октября 2025, 13:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из кассы магазина продавец похитил более 22 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам владельца торгового заведения, 22-летний наемный работник, имея доступ к наличности, похитил более 22 тысяч гривен. Заявитель сразу пытался уладить вопрос без обращения в полицию, просил вернуть краденый, однако молодой человек игнорировал его.

Полицейские разыскали злоумышленника. В содеянном он признался, мотивируя свой поступок нехваткой средств.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области из кассы магазина было похищено почти 23 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги кража полиция магазин Тернопольская область
Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15
В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста
21 октября 2025, 11:59
В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части
20 октября 2025, 18:24
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали
22 октября 2025, 13:13
В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам
22 октября 2025, 12:55
Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33
Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15
Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
22 октября 2025, 11:58
В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44
Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен
22 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »