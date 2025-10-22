В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
Из кассы магазина продавец похитил более 22 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам владельца торгового заведения, 22-летний наемный работник, имея доступ к наличности, похитил более 22 тысяч гривен. Заявитель сразу пытался уладить вопрос без обращения в полицию, просил вернуть краденый, однако молодой человек игнорировал его.
Полицейские разыскали злоумышленника. В содеянном он признался, мотивируя свой поступок нехваткой средств.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области из кассы магазина было похищено почти 23 тысяч гривен.
Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенникаВсе новости »
22 октября 2025, 12:15В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста
21 октября 2025, 11:59В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части
20 октября 2025, 18:24
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали
22 октября 2025, 13:13В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам
22 октября 2025, 12:55Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
22 октября 2025, 11:58В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен
22 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »