Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор

Бучачский районный суд Тернопольской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы, похитившей 377 початков кукурузы общим весом 115 кг.

Об этом сообщают Тернопільські події, передает RegioNews.

Кража произошла 15 октября 2025 в 16:00 на поле ООО "ГАДЗ АГРО" возле пгт Золотой Поток. Сумма нанесенного материального ущерба составила 701,26 грн.

Во время судебного заседания женщина признала вину, искренне раскаялась и вернула похищенное имущество. Судья учла искреннее раскаяние, отсутствие предварительных правонарушений и малозначительность совершенного деяния (стоимость имущества не превышала 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан).

В результате суд решил освободить женщину от административной ответственности на основании ст. 22 КУоАП, ограничившись устным замечанием, а производство по делу было закрыто.

Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.