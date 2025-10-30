Правоохранители разыскивают водителя, создавшего аварийную ситуацию в Тернополе

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В больницу с телесными повреждениями обратилась жительница Тернополя 1950 года рождения. Травмы она получила во время поездки в маршрутке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции. В ходе проверки стало известно, что потерпевшая травмировалась, когда находилась в автобусе MAN А78.

"На улице Кривоноса водитель неустановленного авто создал аварийную ситуацию и как следствие – водитель маршрутки вынужден был применить аварийное торможение, чтобы избежать столкновения. Пассажирка не удержалась, упала и получила телесные повреждения", – сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя-нарушителя.

