12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 12:49

Правоохранители разыскивают водителя, создавшего аварийную ситуацию в Тернополе

30 октября 2025, 12:49
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
В больницу с телесными повреждениями обратилась жительница Тернополя 1950 года рождения. Травмы она получила во время поездки в маршрутке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции. В ходе проверки стало известно, что потерпевшая травмировалась, когда находилась в автобусе MAN А78.

"На улице Кривоноса водитель неустановленного авто создал аварийную ситуацию и как следствие – водитель маршрутки вынужден был применить аварийное торможение, чтобы избежать столкновения. Пассажирка не удержалась, упала и получила телесные повреждения", – сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя-нарушителя.

Напомним, в Тернопольской области будут судить водителя кроссовера, сбившего насмерть 75-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло в августе текущего года.

