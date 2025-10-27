В Тернополе водитель электросамоката сбил 5-летнюю девочку

иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября, около 18:40 на улице Белецкая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, житель областного центра 2012 года рождения, двигаясь по улице Белецкая на электросамокате Electric Bikes, допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая играла возле детской площадки.

Ребенок получил телесные повреждения, но ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

В полиции напоминают, что в Тернополе есть специально оборудованные велодорожки, предназначенные для движения велосипедов, а не электросамокатов.

