В Тернополе водитель электросамоката сбил 5-летнюю девочку
Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября, около 18:40 на улице Белецкая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как отмечается, житель областного центра 2012 года рождения, двигаясь по улице Белецкая на электросамокате Electric Bikes, допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая играла возле детской площадки.
Ребенок получил телесные повреждения, но ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.
В полиции напоминают, что в Тернополе есть специально оборудованные велодорожки, предназначенные для движения велосипедов, а не электросамокатов.
Напомним, недавно в Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся. Инцидент произошел в центре города.
На Тернопольщине пятилетняя девочка сломала руку в детсаду: полиция проверяет обстоятельстваВсе новости »
27 октября 2025, 12:14В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
22 октября 2025, 14:58В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES
27 октября 2025, 17:35Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »