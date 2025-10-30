12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 12:49

Правоохоронці розшукують водія, який створив аварійну ситуацію у Тернополі

30 жовтня 2025, 12:49
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
До лікарні із тілесними ушкодженнями звернулася тернополянка 1950 року народження. Травми вона отримала під час поїздки у маршрутці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Під час перевірки стало відомо, що потерпіла травмувалася, коли знаходилася у автобусі MAN А78.

"На вулиці Кривоноса водій невстановленого авто створив аварійну ситуацію і як наслідок – кермувальник маршрутки змушений був застосувати аварійне гальмування, аби уникнути зіткнення. Пасажирка не втрималася, впала та отримала тілесні ушкодження", – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу водія-порушника.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть водія кросовера, який збив на смерть 75-річного чоловіка. Смертельна ДТП сталась у серпні поточного року.

Тернопільська область Тернопіль
