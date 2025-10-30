Правоохоронці розшукують водія, який створив аварійну ситуацію у Тернополі

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

До лікарні із тілесними ушкодженнями звернулася тернополянка 1950 року народження. Травми вона отримала під час поїздки у маршрутці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Під час перевірки стало відомо, що потерпіла травмувалася, коли знаходилася у автобусі MAN А78.

"На вулиці Кривоноса водій невстановленого авто створив аварійну ситуацію і як наслідок – кермувальник маршрутки змушений був застосувати аварійне гальмування, аби уникнути зіткнення. Пасажирка не втрималася, впала та отримала тілесні ушкодження", – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу водія-порушника.

