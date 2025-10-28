В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 27 октября, в 18:00
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как отмечается, вчера вечером водитель маршрутного такси сбил местную жительницу 1988 года рождения. Авария произошла на улице Мирона Тарнавского.
В ходе проверки следователи полиции выяснили, что житель Тернополя на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Ее доставили в больницу.
Напомним, на днях в Тернополе водитель электросамоката сбил 5-летнюю девочку. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей
28 октября 2025, 12:46Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: что известно
28 октября 2025, 12:37В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн
28 октября 2025, 12:29На Днепропетровщине отца приговорили к 15 годам за развращение собственных детей
28 октября 2025, 12:25В Прикарпатье женщина из-за служб доставки торговала амфетамином
28 октября 2025, 12:15В Ровенской области водитель BMW сбил трех пешеходов: среди пострадавших двухлетний ребенок
28 октября 2025, 12:12На Закарпатье задержали две группы мужчин: "проводник" вел их в Румынию
28 октября 2025, 11:56Во Львовской области столкнулись микроавтобус и повозка: есть пострадавшие
28 октября 2025, 11:42На границе на Винниччине задержали 26-летнего мужчину с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию
28 октября 2025, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »