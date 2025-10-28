В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 27 октября, в 18:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, вчера вечером водитель маршрутного такси сбил местную жительницу 1988 года рождения. Авария произошла на улице Мирона Тарнавского.

В ходе проверки следователи полиции выяснили, что житель Тернополя на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Ее доставили в больницу.

Напомним, на днях в Тернополе водитель электросамоката сбил 5-летнюю девочку. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.