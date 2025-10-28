В Тернопольской области будут судить водителя кроссовера, сбившего насмерть 75-летнего мужчину

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе досудебного расследования стало известно, что водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по дороге "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" со стороны Тернополя в направлении Кременца, превысил скорость, не успел вовремя затормозить и сбил человека. Потерпевший переходил дорогу за пределами пешеходного перехода.

От удара 75-летний мужчина получил многочисленные телесные повреждения и погиб на месте происшествия. Следователи установили, что водитель имел возможность избежать трагедии, если бы соблюдал установленный скоростной режим.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд.

