15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 16:17

В Тернопольской области будут судить водителя кроссовера, сбившего насмерть 75-летнего мужчину

28 октября 2025, 16:17
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в селе Зарудье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе досудебного расследования стало известно, что водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по дороге "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" со стороны Тернополя в направлении Кременца, превысил скорость, не успел вовремя затормозить и сбил человека. Потерпевший переходил дорогу за пределами пешеходного перехода.

От удара 75-летний мужчина получил многочисленные телесные повреждения и погиб на месте происшествия. Следователи установили, что водитель имел возможность избежать трагедии, если бы соблюдал установленный скоростной режим.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Тернополе водитель маршрутки сбил женщину. Потерпевшая переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Тернопольская область смертельное ДТП полиция суд
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
