На Тернопільщині чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів
Слідчі поліції оголосили підозру жителю Залозецької громади за насильство щодо правоохоронця
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Інцидент стався у вівторок, 20 жовтня, близько 13:00 на території Зборівської громади. Працівники поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Він почав поводитися агресивно та намагався втекти. Під час переслідування він витягнув ніж і завдав два ножових поранення поліцейському.
Поліцейські затримали нападника – 54-річного жителя одного із сіл Залозецької громади.
За скоєне чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
