22 жовтня 2025, 14:58

На Тернопільщині чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів

22 жовтня 2025, 14:58
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Слідчі поліції оголосили підозру жителю Залозецької громади за насильство щодо правоохоронця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Інцидент стався у вівторок, 20 жовтня, близько 13:00 на території Зборівської громади. Працівники поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Він почав поводитися агресивно та намагався втекти. Під час переслідування він витягнув ніж і завдав два ножових поранення поліцейському.

Поліцейські затримали нападника – 54-річного жителя одного із сіл Залозецької громади.

За скоєне чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялось, двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області. Один із них загинув.

