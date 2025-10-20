15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 18:24

В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части

20 октября 2025, 18:24
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в злоупотреблении влиянием при организации незаконного оставления воинской части

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина предлагал военнослужащим и их родственникам "помощь" в решении вопросов о самовольном оставлении службы без последствий.

По предварительным данным, за свои услуги фигурант требовал по 12 тысяч долларов США с каждого. Он уверял клиентов, что имеет связи среди должностных лиц одного из тренинговых центров, где проходят подготовку военные, и может "уладить" вопрос без официального уведомления о СЗЧ.

Оперативники задержали подозреваемого при получении денег

Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции и сотрудниками военной контрразведки СБУ задержали подозреваемого во время получения первой части денег – 6000 долларов США. После задержания ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен. За совершенное правонарушение ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения правоохранители фиксируют стремительный рост количества дел, связанных с самовольным оставлением службы. Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать не только об усталости военных, но и о системных проблемах в сфере ротаций и мотивации личного состава.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область полиция взятка СЗЧ дезертир военные задержание
Полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест
20 октября 2025, 17:24
В Киеве женщина убила собаку подруги
20 октября 2025, 15:45
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
20 октября 2025, 14:59
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Пригородные поезда меняют маршруты с 21 октября: кого коснутся ограничения
20 октября 2025, 20:22
В Украине планируется создать Реестр для ограничения участия в азартных играх
20 октября 2025, 19:51
Харьковщина изменяет систему воздушной тревоги: что нужно знать жителям области
20 октября 2025, 19:39
В Кривом Роге во время семейной ссоры женщина смертельно избила мужчину
20 октября 2025, 19:13
Российская армия массированно атаковала Днепропетровщину, пострадали 16 человек
20 октября 2025, 19:12
Испания передаст Украине 70 генераторов в рамках энергетической помощи
20 октября 2025, 19:07
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
20 октября 2025, 18:59
На Львовщине задержали водителя, который вызвал смертельное ДТП и скрылся
20 октября 2025, 18:46
В Киеве установили причину смерти предпринимателя, тело которого нашли в машине 11 октября
20 октября 2025, 18:42
Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей
20 октября 2025, 18:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »