Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина предлагал военнослужащим и их родственникам "помощь" в решении вопросов о самовольном оставлении службы без последствий.

По предварительным данным, за свои услуги фигурант требовал по 12 тысяч долларов США с каждого. Он уверял клиентов, что имеет связи среди должностных лиц одного из тренинговых центров, где проходят подготовку военные, и может "уладить" вопрос без официального уведомления о СЗЧ.

Оперативники задержали подозреваемого при получении денег

Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции и сотрудниками военной контрразведки СБУ задержали подозреваемого во время получения первой части денег – 6000 долларов США. После задержания ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен. За совершенное правонарушение ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения правоохранители фиксируют стремительный рост количества дел, связанных с самовольным оставлением службы. Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать не только об усталости военных, но и о системных проблемах в сфере ротаций и мотивации личного состава.