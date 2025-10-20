В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части
Правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в злоупотреблении влиянием при организации незаконного оставления воинской части
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По данным следствия, мужчина предлагал военнослужащим и их родственникам "помощь" в решении вопросов о самовольном оставлении службы без последствий.
По предварительным данным, за свои услуги фигурант требовал по 12 тысяч долларов США с каждого. Он уверял клиентов, что имеет связи среди должностных лиц одного из тренинговых центров, где проходят подготовку военные, и может "уладить" вопрос без официального уведомления о СЗЧ.
Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции и сотрудниками военной контрразведки СБУ задержали подозреваемого во время получения первой части денег – 6000 долларов США. После задержания ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен. За совершенное правонарушение ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения правоохранители фиксируют стремительный рост количества дел, связанных с самовольным оставлением службы. Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать не только об усталости военных, но и о системных проблемах в сфере ротаций и мотивации личного состава.