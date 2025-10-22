Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Жертвою став 64-річний житель обласного центру, який втратив 28 100 доларів США після того, як звернувся до онлайн-платформи для інвестиційної діяльності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За словами потерпілого, він побачив оголошення у соцмережі про навчання з інвестиційної діяльності із можливістю отримання прибутку.

За вказаним посиланням зв'язався з особою, яка представилася брокером-аналітиком.



Після реєстрації на сайті чоловік розпочав перераховувати кошти на запропонований рахунок із власного власного електронного гаманця.



З 27 липня по 17 жовтня заявник здійснив кілька переказів на 28 100 доларів США. Після цього зв'язок із "брокером" обірвався, а доступ до платформи був заблокований.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Поліція наголошує:

Перевіряйте інформацію про фінансові компанії лише на офіційних сайтах регуляторів; Не надавайте доступ до своїх банківських рахунків або персональних даних незнайомим особам. У разі шахрайства негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте на лінію 102.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 28-річному чоловіку з Одещини, який ошукав 88-річну киянку за схемою "Ваш родич у біді". Шахрай виманив у жінки близько 187 тисяч гривень, нібито на лікування її доньки після ДТП.