Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
У Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Жертвою став 64-річний житель обласного центру, який втратив 28 100 доларів США після того, як звернувся до онлайн-платформи для інвестиційної діяльності
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За словами потерпілого, він побачив оголошення у соцмережі про навчання з інвестиційної діяльності із можливістю отримання прибутку.
За вказаним посиланням зв'язався з особою, яка представилася брокером-аналітиком.
Після реєстрації на сайті чоловік розпочав перераховувати кошти на запропонований рахунок із власного власного електронного гаманця.
З 27 липня по 17 жовтня заявник здійснив кілька переказів на 28 100 доларів США. Після цього зв'язок із "брокером" обірвався, а доступ до платформи був заблокований.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Поліція наголошує:
- Перевіряйте інформацію про фінансові компанії лише на офіційних сайтах регуляторів;
- Не надавайте доступ до своїх банківських рахунків або персональних даних незнайомим особам.
- У разі шахрайства негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте на лінію 102.
Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 28-річному чоловіку з Одещини, який ошукав 88-річну киянку за схемою "Ваш родич у біді". Шахрай виманив у жінки близько 187 тисяч гривень, нібито на лікування її доньки після ДТП.