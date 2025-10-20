На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
Правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зловживанні впливом під час організації незаконного залишення військової частини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік пропонував військовослужбовцям та їхнім родичам "допомогу" у вирішенні питань щодо самовільного залишення служби без наслідків.
За попередніми даними, за свої послуги фігурант вимагав по 12 тисяч доларів США з кожного. Він запевняв клієнтів, що має зв'язки серед посадових осіб одного з тренінгових центрів, де проходять підготовку військові, і може "владнати" питання без офіційного повідомлення про СЗЧ.
Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції та працівниками військової контррозвідки СБУ затримали підозрюваного під час отримання першої частини грошей – 6000 доларів США. Після затримання йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. За вчинене правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості справ, пов'язаних із самовільним залишенням служби. Експерти зазначають, що така тенденція може свідчити не лише про втому військових, а й про системні проблеми у сфері ротацій та мотивації особового складу.