20 жовтня 2025, 18:24

На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини

20 жовтня 2025, 18:24
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зловживанні впливом під час організації незаконного залишення військової частини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік пропонував військовослужбовцям та їхнім родичам "допомогу" у вирішенні питань щодо самовільного залишення служби без наслідків.

За попередніми даними, за свої послуги фігурант вимагав по 12 тисяч доларів США з кожного. Він запевняв клієнтів, що має зв'язки серед посадових осіб одного з тренінгових центрів, де проходять підготовку військові, і може "владнати" питання без офіційного повідомлення про СЗЧ.

Оперативники затримали підозрюваного під час отримання грошей

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції та працівниками військової контррозвідки СБУ затримали підозрюваного під час отримання першої частини грошей – 6000 доларів США. Після затримання йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. За вчинене правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості справ, пов'язаних із самовільним залишенням служби. Експерти зазначають, що така тенденція може свідчити не лише про втому військових, а й про системні проблеми у сфері ротацій та мотивації особового складу.

