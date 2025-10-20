Фото: Нацполиция

В Киеве женщина выбросила щенка с пятого этажа. Она получила подозрение в жестоком обращении с животным

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Подозреваемая была в гостях у подруги, они вместе распивали алкоголь. В пьяном положении во время конфликта с подругой женщина выбросила ее домашнего любимца из окна. 7-месячный щенок не выжил.

Теперь женщина получила подозрение. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.