В Киеве женщина убила собаку подруги
В Киеве женщина выбросила щенка с пятого этажа. Она получила подозрение в жестоком обращении с животным
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Подозреваемая была в гостях у подруги, они вместе распивали алкоголь. В пьяном положении во время конфликта с подругой женщина выбросила ее домашнего любимца из окна. 7-месячный щенок не выжил.
Теперь женщина получила подозрение. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
16 октября 2025
