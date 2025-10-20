11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 14:25

В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся

20 октября 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В больницу с ушибами и гематомами попала жительница областного центра 1952 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Травмы женщина получила в результате ДТП: она попала под колеса водителя электросамоката на Театральной площади.

После ДТП нарушитель скрылся. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, на днях в Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину. Потерпевшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область ДТП электросамокат женщина
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
Перевозчик из Тернополя устроил бизнес на незаконной переправке мужчин за границу
18 октября 2025, 16:13
На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
16 октября 2025, 18:03
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн
20 октября 2025, 13:59
Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове
20 октября 2025, 13:46
Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39
В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36
Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07
В Днепре спасли дикую птицу, которая не могла взлететь
20 октября 2025, 12:35
В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник
20 октября 2025, 12:19
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа
20 октября 2025, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »