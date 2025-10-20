В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся

иллюстративное фото: из открытых источников

В больницу с ушибами и гематомами попала жительница областного центра 1952 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Травмы женщина получила в результате ДТП: она попала под колеса водителя электросамоката на Театральной площади.

После ДТП нарушитель скрылся. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, на днях в Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину. Потерпевшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.