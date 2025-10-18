Перевозчик из Тернополя устроил бизнес на незаконной переправке мужчин за границу
Пограничники разоблачили предпринимателя, который наладил схему незаконной переправки лиц через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным следствия, 39-летний житель Тернополя, частный предприниматель с лицензией на международные перевозки, искал среди знакомых мужчин призывного возраста желающих выехать за пределы Украины в обход закона. Злоумышленник вносил ложные сведения о таких лицах в автоматизированную систему, как о водителях собственной компании. Это позволяло клиентам беспрепятственно пересекать государственную границу.
Стоили такие услуги около 12 тысяч долларов.
"Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, транспортное средство и другие доказательства незаконной деятельности", – говорится в сообщении.
Фигуранту объявлено подозрение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области ГБР разоблачило депутата местного общества, который помогал мужчинам избежать мобилизации. Стоили такие услуги 8-10 тысяч долларов.