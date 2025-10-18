Перевозчик из Тернополя устроил бизнес на незаконной переправке мужчин за границу

фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили предпринимателя, который наладил схему незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, 39-летний житель Тернополя, частный предприниматель с лицензией на международные перевозки, искал среди знакомых мужчин призывного возраста желающих выехать за пределы Украины в обход закона. Злоумышленник вносил ложные сведения о таких лицах в автоматизированную систему, как о водителях собственной компании. Это позволяло клиентам беспрепятственно пересекать государственную границу.

Стоили такие услуги около 12 тысяч долларов.

"Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, транспортное средство и другие доказательства незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено подозрение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области ГБР разоблачило депутата местного общества, который помогал мужчинам избежать мобилизации. Стоили такие услуги 8-10 тысяч долларов.