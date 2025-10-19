Фото: Телеграмм/Рапорт Сержанта

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Рапорт Сержанта", ссылаясь на неофициальные источники, передает RegioNews.

Тернопольский территориальный центр комплектования мобилизовал Павла Акиева, руководителя единственной в Украине компании, специализирующейся на производстве хирургических инструментов. Продукция предприятия используется как в военных госпиталях, так и в гражданских медицинских учреждениях, среди которых – больница "Охматдет".

Предприятие, возглавляемое Акиевым, производит оборудование жизненно важного назначения: линейные и дисковые дерматомы для лечения ожогов, осциллирующие пилы для ампутаций, канюлированные дрели для ортопедических операций и перфораторы для работы с тяжелыми травмами. Продукция компании применяется в ведущих медицинских учреждениях страны и критически необходима для эффективной работы врачей.

Несмотря на проблемы со зрением, Павел Акиев прошел военно-врачебную комиссию и получил предложение принять участие в боевых действиях. Коллеги и сотрудники компании выразили обеспокоенность по поводу последствий мобилизации. Они отмечают, что без руководителя компании медицинские учреждения могут столкнуться с дефицитом обслуживания и ремонта высокоточного оборудования, подготовка специалистов для которого требует многолетнего опыта и специализированного обучения.

В связи с этим возникает вопрос об обеспечении бесперебойной работы предприятия и обслуживании инструментов, от которых зависит лечение пациентов в военных и гражданских госпиталях. Сотрудники компании подчеркивают, что специалисты такого уровня являются редкостью, а их отсутствие может повлиять на работу медицинских учреждений по всей стране.

Ранее сообщалось, Геннадий Труханов в 2017 году добился аннулирования своего российского паспорта через суд в Московской области. Как установили журналисты, суд признал документ незаконно выданным.