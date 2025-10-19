15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 17:23

Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов

19 октября 2025, 17:23
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Рапорт Сержанта
Читайте також
українською мовою

Мобилизация руководителя критически важной медицинской компании ставит под угрозу работу военных и гражданских госпиталей

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Рапорт Сержанта", ссылаясь на неофициальные источники, передает RegioNews.

Тернопольский территориальный центр комплектования мобилизовал Павла Акиева, руководителя единственной в Украине компании, специализирующейся на производстве хирургических инструментов. Продукция предприятия используется как в военных госпиталях, так и в гражданских медицинских учреждениях, среди которых – больница "Охматдет".

Предприятие, возглавляемое Акиевым, производит оборудование жизненно важного назначения: линейные и дисковые дерматомы для лечения ожогов, осциллирующие пилы для ампутаций, канюлированные дрели для ортопедических операций и перфораторы для работы с тяжелыми травмами. Продукция компании применяется в ведущих медицинских учреждениях страны и критически необходима для эффективной работы врачей.

Несмотря на проблемы со зрением, Павел Акиев прошел военно-врачебную комиссию и получил предложение принять участие в боевых действиях. Коллеги и сотрудники компании выразили обеспокоенность по поводу последствий мобилизации. Они отмечают, что без руководителя компании медицинские учреждения могут столкнуться с дефицитом обслуживания и ремонта высокоточного оборудования, подготовка специалистов для которого требует многолетнего опыта и специализированного обучения.

В связи с этим возникает вопрос об обеспечении бесперебойной работы предприятия и обслуживании инструментов, от которых зависит лечение пациентов в военных и гражданских госпиталях. Сотрудники компании подчеркивают, что специалисты такого уровня являются редкостью, а их отсутствие может повлиять на работу медицинских учреждений по всей стране.

Ранее сообщалось, Геннадий Труханов в 2017 году добился аннулирования своего российского паспорта через суд в Московской области. Как установили журналисты, суд признал документ незаконно выданным.

хирург медицина оборудование Тернополь Охматдет госпиталь мобилизация
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
