Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Автопригода на проспекті Степана Бандери у Тернополі трапилася 18 жовтня о 21:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, житель Києва, керуючи автомобілем Sang Yong, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на електроопору.

У результаті удару травми отримав і водій, і його пасажир.

"Кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали за статтею 208 КПК та відкрили провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

