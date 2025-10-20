Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
Автопригода на проспекті Степана Бандери у Тернополі трапилася 18 жовтня о 21:00
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, житель Києва, керуючи автомобілем Sang Yong, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на електроопору.
У результаті удару травми отримав і водій, і його пасажир.
"Кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали за статтею 208 КПК та відкрили провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік. Наразі порушника розшукує поліція.
