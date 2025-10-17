16:42  17 октября
В Тернополе полицейские спасли неадекватную бегавшую по дороге женщину

17 октября 2025, 18:20
фото: Национальная полиция
Молодая женщина неадекватно вела себя и бегала по проезжей части дороги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На спецлинию полиции 17 октября около 13:00 поступило сообщение от жителей Тернополя о том, что на железнодорожном мосту возле технического университета молодая женщина неадекватно ведет себя. Она была легко одета, выбегала на проезжую часть дороги и вылезала на перила моста.

Увидев прибывших на место происшествия полицейских, женщина пыталась скрыться. Правоохранители остановили ее и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

27-летнюю тернополянку доставили в больницу и отобрали образцы крови. По данным медиков, она находилась в состоянии сильного наркотического опьянения.

Напомним, в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Ей грозит немалый срок заключения.

