В Тернополе полицейские спасли неадекватную бегавшую по дороге женщину

фото: Национальная полиция

Молодая женщина неадекватно вела себя и бегала по проезжей части дороги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На спецлинию полиции 17 октября около 13:00 поступило сообщение от жителей Тернополя о том, что на железнодорожном мосту возле технического университета молодая женщина неадекватно ведет себя. Она была легко одета, выбегала на проезжую часть дороги и вылезала на перила моста.

Увидев прибывших на место происшествия полицейских, женщина пыталась скрыться. Правоохранители остановили ее и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

27-летнюю тернополянку доставили в больницу и отобрали образцы крови. По данным медиков, она находилась в состоянии сильного наркотического опьянения.

