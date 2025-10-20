Зірвав з шиї золотий ланцюжок із хрестиком і втік: у Тернополі чоловік пограбував сусіда

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від 40-річного жителя обласного центру про те, що у дворі будинку малознайомий чоловік зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок із хрестиком та втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний житель обласного центру, який мешкав неподалік потерпілого. Награбоване він уже встиг здати до ломбарду.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.