Зірвав з шиї золотий ланцюжок із хрестиком і втік: у Тернополі чоловік пограбував сусіда
Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Днями до поліції надійшло повідомлення від 40-річного жителя обласного центру про те, що у дворі будинку малознайомий чоловік зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок із хрестиком та втік.
Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний житель обласного центру, який мешкав неподалік потерпілого. Награбоване він уже встиг здати до ломбарду.
Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень.
