11:28  20 жовтня
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
10:55  20 жовтня
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
20 жовтня 2025, 11:54

Зірвав з шиї золотий ланцюжок із хрестиком і втік: у Тернополі чоловік пограбував сусіда

20 жовтня 2025, 11:54
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від 40-річного жителя обласного центру про те, що у дворі будинку малознайомий чоловік зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок із хрестиком та втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний житель обласного центру, який мешкав неподалік потерпілого. Награбоване він уже встиг здати до ломбарду.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень.

Тернопільский ТЦК мобілізував керівника єдиної української компанії з виробництва хірургічних інструментів
19 жовтня 2025, 17:23
На Тернопільщині Mercedes перехопив авто ТЦК: викрали військовозобов'язаного, постраждав військовий
17 жовтня 2025, 20:29
У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі
17 жовтня 2025, 18:20
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
20 жовтня 2025, 15:19
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
20 жовтня 2025, 14:59
Відомий генерал прийняв нову посаду і працюватиме на Харківщині
20 жовтня 2025, 14:54
У Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік
20 жовтня 2025, 14:25
На Одещині судили браконьєра, який наловив риби на 215 тис. грн
20 жовтня 2025, 13:59
Ринок нерухомості: що зараз купують і орендують у Харкові
20 жовтня 2025, 13:46
Смертельна ДТП на Житомирщині: Lexus влетів у вантажівку
20 жовтня 2025, 13:39
В Одесі до 10 років засудили 30-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку цивільної дружини
20 жовтня 2025, 13:36
Масштабна ДТП під Житомиром: зіткнулися п'ять машин
20 жовтня 2025, 13:07
У Дніпрі врятували дикого птаха, який не міг злетіти
20 жовтня 2025, 12:35
