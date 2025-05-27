В Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню

фото: Национальная полиция

Во время ссоры 26-летний мужчина схватил нож и нанес им ранение 35-летнему жителю Бучачской общины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с проникающим ножевым ранением доставили 35-летнего жителя области.

Правоохранители установили, что телесное повреждение потерпевшему во время конфликта нанес 26-летний житель Бучача. Его задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественное доказательство – нож – изъято.

Следователи полиции объявили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области будут судить пенсионера, который ударил ножом знакомого.