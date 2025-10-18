12:22  18 жовтня
18 жовтня 2025, 17:25

Двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області

18 жовтня 2025, 17:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тернопільські поліцейські затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У суботу, 18 жовтня, близько 4:30 до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення про бійку на автозаправній станції у селі Великі Гаї.

Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили чоловіка з численними ножовими пораненнями. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно – потерпілий помер.

Загиблий виявився громадянином однієї з країн Латинської Америки, а ножові поранення йому завдав знайомий, також іноземець.

За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого нападник схопив ніж і наніс кілька ударів потерпілому, від яких той згодом помер.

Нагадаємо, на Тернопільщині сварка між чоловіками переросла в різанину. Конфлікт стався наприкінці травня 2025 року.

