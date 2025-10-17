16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 20:29

На Тернопільщині Mercedes перехопив авто ТЦК: викрали військовозобов'язаного, постраждав військовий

17 жовтня 2025, 20:29
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

17 жовтня, близько 11:40, на дорозі поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району сталася аварійна ситуація за участю службового транспорту територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП, передає RegioNews.

Двоє невідомих осіб на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали службове авто, створивши небезпечну обстановку на дорозі.

У результаті конфлікту нападники допомогли військовозобов'язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини, втекти. Чоловіка пересадили до свого автомобіля та зникли з місця події. Під час інциденту постраждав військовослужбовець ТЦК, який отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля зловмисників.

Поліція вже затримала двох підозрюваних осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Запоріжжі посадовці ТЦК намагалися отримати хабар від ветерана війни. Чоловік відмовився платити, а правоохоронці вже розслідують обставини цього інциденту та перевіряють причетність інших осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція викрадення Тернопільська область ТЦК військовозобовʼязані травма
У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі
17 жовтня 2025, 18:20
На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках
17 жовтня 2025, 17:55
"Вирішити питання з ТЦК" за 8,5 тисячі доларів: на Київщині викрили ділка
17 жовтня 2025, 15:50
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Українські дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський запропонував Трампу угоду
17 жовтня 2025, 21:45
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
17 жовтня 2025, 21:31
Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським
17 жовтня 2025, 21:20
Завищення цін на світло для шкіл і садочків: у Дніпрі чиновницю міськради будуть судити
17 жовтня 2025, 20:45
Податок 10% на все: як законопроєкт №14025 вдарить по мільйонах українців
17 жовтня 2025, 20:12
Львівобленерго вимагає від РФ понад 15 млн грн компенсації за збитки через збройну агресію
17 жовтня 2025, 19:56
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули двоє людей
17 жовтня 2025, 19:50
Українська делегація показала Трампу план використання "Томагавків", який може змінити перебіг війни
17 жовтня 2025, 19:37
На Закарпатті жінка підпалила будинок пенсіонера через сварку
17 жовтня 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »