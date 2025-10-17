Фото: ілюстративне

17 жовтня, близько 11:40, на дорозі поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району сталася аварійна ситуація за участю службового транспорту територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП, передає RegioNews.

Двоє невідомих осіб на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали службове авто, створивши небезпечну обстановку на дорозі.

У результаті конфлікту нападники допомогли військовозобов'язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини, втекти. Чоловіка пересадили до свого автомобіля та зникли з місця події. Під час інциденту постраждав військовослужбовець ТЦК, який отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля зловмисників.

Поліція вже затримала двох підозрюваних осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

