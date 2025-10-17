У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі

фото: Національна поліція

Молода жінка неадекватно поводилася і бігала по проїжджій частині дороги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На спецлінію поліції 17 жовтня близько 13:00 надійшло повідомлення від жителів Тернополя про те, що на залізничному мосту біля технічного університету, молода жінка неадекватно поводиться. Вона була легко одягнута, вибігала на проїжджу частину дороги та вилазила на поручні мосту.

Побачивши поліцейських, які прибули на місце події, жінка намагалася втекти. Правоохоронці зупинили її та викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

27-річну тернополянку доправили до лікарні та відібрали зразки крові. За даними медиків, вона перебувала у стані сильного наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Їй загрожує чималий термін ув’язнення.