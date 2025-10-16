12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 16:59

У ДТП Тернопільщині постраждали троє дітей

16 жовтня 2025, 16:59
фото: Національна поліція
На Тернопільщині у ДТП постраждали діти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 15 жовтня близько 17:00 на Підволочиському шосе. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру та почав здійснювати розворот. Як наслідок – він зіткнувся із BMW 740 LD XDRIVE у якому перебувало четверо дітей.

Трьом неповнолітнім потерпілим надали меддопомогу.

Водій-порушник виявився п’яним. Його затримали.

Нагадаємо, у Тернопільській області водійка BMW знесла стовп. Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.

Тернопільська область ДТП авто поліція діти
16 жовтня 2025
07 серпня 2025
