У ДТП Тернопільщині постраждали троє дітей

фото: Національна поліція

На Тернопільщині у ДТП постраждали діти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 15 жовтня близько 17:00 на Підволочиському шосе. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру та почав здійснювати розворот. Як наслідок – він зіткнувся із BMW 740 LD XDRIVE у якому перебувало четверо дітей.

Трьом неповнолітнім потерпілим надали меддопомогу.

Водій-порушник виявився п’яним. Його затримали.

