Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Національної поліції України.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого жителя Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Зловмисників затримали. Сімом фігурантам оголошені підозри.

Нагадаємо, у серпні на Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни. Озброєних нападників затримали спецпризначенці КОРДу та поліцейські.

військові поліція катування Тернопільська область викрадення людей
