У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку

фото: Національна поліція

У Тернополі під колеса авто потрапила місцева жителька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія сталася 15 жовтня близько 9:00 на вулиці Шопена.

За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу і як наслідок – водій автомобіля Daewoo Sens допустив наїзд на неї.

Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині водійка BMW знесла стовп. Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.