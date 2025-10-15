11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 13:04

У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку

15 жовтня 2025, 13:04
фото: Національна поліція
У Тернополі під колеса авто потрапила місцева жителька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія сталася 15 жовтня близько 9:00 на вулиці Шопена.

За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу і як наслідок – водій автомобіля Daewoo Sens допустив наїзд на неї.

Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині водійка BMW знесла стовп. Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.

Тернопільська область Тернопіль ДТП жінка поліція
09 жовтня 2025
07 серпня 2025
