У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку
У Тернополі під колеса авто потрапила місцева жителька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Аварія сталася 15 жовтня близько 9:00 на вулиці Шопена.
За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу і як наслідок – водій автомобіля Daewoo Sens допустив наїзд на неї.
Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Нагадаємо, на Тернопільщині водійка BMW знесла стовп. Після надання медичної допомоги жінку відпустили з медичного закладу.
