В центре Тернополя 49-летний бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Задорожный и его жена Наталья больше суток не могли выйти из автомобиля, который окружили люди в форме и балаклавах

Об инциденте сообщает издание 20 минут, передает RegioNews.

По запросу журналистов в местном ТЦК ответили, что их представителей на месте нет. Полиция также отказалась комментировать, кто именно блокировал авто.

Около 20:00 вечера возле торгового центра, где находился тренер, произошла потасовка.

Сейчас местонахождение Задорожного неизвестно.

Как известно, Сергей Задорожный возглавил ФК Борщев в июле 2025 года. Ранее работал с командами Движение U-19, Нива Тернополь, Нива Теребовля, Сталь Каменское и Днепр-1918, а как игрок выступал за Днепр, Кривбасс, Зарю, Закарпатье, Ниву Тернополь и ПФК Александрия. В его активе также шесть матчей за сборную Украины.

Напомним, в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве произошел конфликт между мужчиной и военнослужащим. По данным очевидцев, мужчина дал сдаче военному в ответ на его удар.