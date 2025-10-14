07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 08:07

В Тернополе неизвестные больше суток блокировали в автомобиле бывшего футболиста Задорожного

14 октября 2025, 08:07
Читайте також українською мовою
Фото: 20 минут
Читайте також
українською мовою

В центре Тернополя 49-летний бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Задорожный и его жена Наталья больше суток не могли выйти из автомобиля, который окружили люди в форме и балаклавах

Об инциденте сообщает издание 20 минут, передает RegioNews.

По запросу журналистов в местном ТЦК ответили, что их представителей на месте нет. Полиция также отказалась комментировать, кто именно блокировал авто.

Около 20:00 вечера возле торгового центра, где находился тренер, произошла потасовка.

Сейчас местонахождение Задорожного неизвестно.

Как известно, Сергей Задорожный возглавил ФК Борщев в июле 2025 года. Ранее работал с командами Движение U-19, Нива Тернополь, Нива Теребовля, Сталь Каменское и Днепр-1918, а как игрок выступал за Днепр, Кривбасс, Зарю, Закарпатье, Ниву Тернополь и ПФК Александрия. В его активе также шесть матчей за сборную Украины.

Напомним, в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве произошел конфликт между мужчиной и военнослужащим. По данным очевидцев, мужчина дал сдаче военному в ответ на его удар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь драка авто люди в масках Сергей Задорожный
В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
13 октября 2025, 14:24
В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам
13 октября 2025, 13:05
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд
14 октября 2025, 09:46
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
В Запорожье эксполицейских осудили за госпредательство
14 октября 2025, 09:30
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
На Хмельнитчине мужчина ударил кума ножом в шею: пострадавший в больнице
14 октября 2025, 08:54
Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 октября 2025, 08:39
Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
14 октября 2025, 08:24
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »