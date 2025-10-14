07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
00:55  14 жовтня
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 08:07

У Тернополі невідомі понад добу блокували в автомобілі колишнього футболіста Задорожного

14 жовтня 2025, 08:07
Читайте также на русском языке
Фото: 20 хвилин
Читайте также
на русском языке

У центрі Тернополя 49-річний колишній захисник національної збірної України Сергій Задорожний та його дружина Наталія понад добу не могли вийти з автомобіля, який оточили люди у формі та балаклавах

Про інцидент повідомляє видання 20 хвилин, передає RegioNews.

На запит журналістів у місцевому ТЦК відповіли, що їхніх представників на місці немає. Поліція також відмовилася коментувати, хто саме блокував авто.

Близько 20:00 вечора біля торгового центру, де перебував тренер, сталася бійка.

Наразі місце перебування Задорожного невідоме.

Як відомо, Сергій Задорожний очолив ФК Борщів у липні 2025 року. Раніше працював із командами Рух U-19, Нива Тернопіль, Нива Теребовля, Сталь Кам’янське та Дніпро-1918, а як гравець виступав за Дніпро, Кривбас, Зорю, Закарпаття, Ниву Тернопіль та ПФК Олександрія. У його активі також шість матчів за збірну України.

Нагадаємо, в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Києві стався конфлікт між чоловіком та військовослужбовцем. За даними очевидців, чоловік дав здачі військовому у відповідь на його удар.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль бійка авто люди в масках Сергій Задорожний
У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива
13 жовтня 2025, 14:24
На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
13 жовтня 2025, 13:51
На Тернопільщині судитимуть підприємця, який допоміг незаконно перетнути кордон 14 чоловікам
13 жовтня 2025, 13:05
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Петиція про позбавлення громадянства Труханова набрала 25 тисяч голосів менше ніж за добу
14 жовтня 2025, 09:34
На Запоріжжі експоліцейських засудили за держзраду
14 жовтня 2025, 09:30
Ворог атакував Харківщину: постраждали понад 60 цивільних, пошкоджено будівлі та авто
14 жовтня 2025, 09:09
На Хмельниччині чоловік вдарив кума ножем у шию: потерпілий у лікарні
14 жовтня 2025, 08:54
Мінус 1200 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
14 жовтня 2025, 08:39
Конфлікт на Житомирщині закінчився реанімацією: нападнику загрожує до 8 років
14 жовтня 2025, 08:24
Удар по Кіровоградщині: ворог атакував критичну інфраструктуру
14 жовтня 2025, 07:46
На Запоріжжі за добу 532 удари РФ: двоє людей загинули, є руйнування
14 жовтня 2025, 07:33
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 07:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »