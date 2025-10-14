Фото: 20 хвилин

У центрі Тернополя 49-річний колишній захисник національної збірної України Сергій Задорожний та його дружина Наталія понад добу не могли вийти з автомобіля, який оточили люди у формі та балаклавах

Про інцидент повідомляє видання 20 хвилин, передає RegioNews.

На запит журналістів у місцевому ТЦК відповіли, що їхніх представників на місці немає. Поліція також відмовилася коментувати, хто саме блокував авто.

Близько 20:00 вечора біля торгового центру, де перебував тренер, сталася бійка.

Наразі місце перебування Задорожного невідоме.

Як відомо, Сергій Задорожний очолив ФК Борщів у липні 2025 року. Раніше працював із командами Рух U-19, Нива Тернопіль, Нива Теребовля, Сталь Кам’янське та Дніпро-1918, а як гравець виступав за Дніпро, Кривбас, Зорю, Закарпаття, Ниву Тернопіль та ПФК Олександрія. У його активі також шість матчів за збірну України.

