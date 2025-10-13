В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Фигурант подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста. В дальнейшем вносил о них недостоверную информацию в автоматизированную систему как о водителях своей фирмы, что дало им возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.

Полицейские задокументировали, что по этой схеме фигурант помог уехать за границу 14 военнообязанным.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Тернопольской области будут судить депутата, который помогал мужчинам сниматься с военного учета. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов.