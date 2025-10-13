12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 13:05

В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам

13 октября 2025, 13:05
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Частный предприниматель, 39-летний житель Тернополя, имел лицензию на международные перевозки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Фигурант подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста. В дальнейшем вносил о них недостоверную информацию в автоматизированную систему как о водителях своей фирмы, что дало им возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.

Полицейские задокументировали, что по этой схеме фигурант помог уехать за границу 14 военнообязанным.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Тернопольской области будут судить депутата, который помогал мужчинам сниматься с военного учета. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область схема выезд за границу полиция суд Тернополь
В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен
10 октября 2025, 16:28
Травили детей: в Тернопольской области разоблачили масштабную наркосеть
10 октября 2025, 11:20
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
13 октября 2025, 14:24
Блэкауты и обстрелы: чего ждать запорожцам этой зимой
13 октября 2025, 14:23
В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоцикл вылетел в кювет
13 октября 2025, 13:30
Кабмин сменил даты отопительного сезона
13 октября 2025, 13:26
Харьковщина отстраивается вместе с ЮНИСЕФ: новые школы, больницы и поддержка семей
13 октября 2025, 13:25
Без прав и навеселе: подросток на мотоцикле попал в ДТП на Хмельнитчине
13 октября 2025, 13:16
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
13 октября 2025, 12:50
В Запорожье дезертир готовил теракт
13 октября 2025, 12:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »