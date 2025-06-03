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В Хмельнитчине суд рассматривал дело о хулиганстве на блокпосте. Правосудие стало на сторону военного

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело о мелком хулиганстве на блокпосту. Тогда военный во время инцидента грубо выражался к водителю и повредил ему лобовое стекло.

Суд первой инстанции закрыл производство из-за закрытия сроков наложения штрафа. Поэтому водитель решил снова обратиться в суд.

На суде водитель отметил, что его на блокпосте остановили для проверки документов. Однако после этого один из военных сказал, что дальше он не уезжает. Когда водитель забрал документы — он начал движение по автомобилю, но военный загородил проезд и ударил по разбившему лобовому стеклу.

Сам военный говорит, что водитель начал движение авто и наехал ему на ногу. От боли он облокотился на автомобиль, нецензурно выразившись. После этого его отправили в травмпункт. Это подтвердилось видеозаписью, где он просит водителя пройти ВЛК, но тот пытается ехать и травмирует военную ногу.

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях военнослужащего состава административного правонарушения. В то же время обратили внимание, что правоохранители не дали оценки действиям водителя, наехавшего на ногу военнослужащему и причинившего ему телесные повреждения.

Напомним, ранее в Черкассах задержали напавшую на ТЦК женщину и мужчину. Теперь их угрожает заключение.