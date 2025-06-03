18:56  03 июня
В Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК - травмировал военного ТЦК
13:37  03 июня
В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать
12:17  03 июня
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 18:56

В Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК - травмировал военного ТЦК

03 июня 2025, 18:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Хмельнитчине суд рассматривал дело о хулиганстве на блокпосте. Правосудие стало на сторону военного

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело о мелком хулиганстве на блокпосту. Тогда военный во время инцидента грубо выражался к водителю и повредил ему лобовое стекло.

Суд первой инстанции закрыл производство из-за закрытия сроков наложения штрафа. Поэтому водитель решил снова обратиться в суд.

На суде водитель отметил, что его на блокпосте остановили для проверки документов. Однако после этого один из военных сказал, что дальше он не уезжает. Когда водитель забрал документы — он начал движение по автомобилю, но военный загородил проезд и ударил по разбившему лобовому стеклу.

Сам военный говорит, что водитель начал движение авто и наехал ему на ногу. От боли он облокотился на автомобиль, нецензурно выразившись. После этого его отправили в травмпункт. Это подтвердилось видеозаписью, где он просит водителя пройти ВЛК, но тот пытается ехать и травмирует военную ногу.

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях военнослужащего состава административного правонарушения. В то же время обратили внимание, что правоохранители не дали оценки действиям водителя, наехавшего на ногу военнослужащему и причинившего ему телесные повреждения.

Напомним, ранее в Черкассах задержали напавшую на ТЦК женщину и мужчину. Теперь их угрожает заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК
Избили и затащили в авто: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрение от ГБР
03 июня 2025, 14:17
На Харьковщине возле авто военного ТЦК произошел взрыв: пострадавший потерял руку
29 мая 2025, 15:50
В Черкассах люди толпой "пошли на ТЦК": полиция начала уголовное производство
26 мая 2025, 21:50
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
Снимали на камеру и провоцировали: неизвестные ворвались в здание полтавского ТЦК
03 июня 2025, 20:20
Разозлился из-за штрафа: на Житомирщине судили водителя за покушение на убийство полицейского
03 июня 2025, 19:45
Полтавская ОВА поручила полиции доставить сотни уклонистов в ТЦК
03 июня 2025, 19:11
На Сумщине самая плохая подготовка к российскому наступлению, – нардеп
03 июня 2025, 18:31
Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки
03 июня 2025, 18:25
В Украину впервые официально завезут субстанцию медицинского каннабиса
03 июня 2025, 18:01
В Киеве чиновник продал "отсрочку" за $12 000: ему светит до 9 лет тюрьмы
03 июня 2025, 17:26
Надеялась на оккупацию Харькова: полиция разоблачила очередную фанатку РФ
03 июня 2025, 17:15
Удар по Сумам: умер 43-летний мужчина, его 7-летняя дочь – в тяжелом состоянии
03 июня 2025, 17:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »